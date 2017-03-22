2017 03 22 15:46:15

СБУ заборонила в’їзд до України учасниці Євробачення від Росії Юлії Самойловій

Представниці Росії на конкурсі Євробачення-2017 Юлії Самойловій заборонили в’їзд на територію України. Про це у своєму Facebook повідомила речниця СБУ Олена Гітлянська.

Вона зазначила, що Самойлова не зможе в’їжджати в Україну впродовж трьох років.

Як зазначиля Гітлянська, рішення прийняте на підставі отриманих даних про порушення нею законодавства України.

