2017 03 09 17:15:34

СБУ встановила організаторів обстрілу автобусу з мирними мешканцями під Волновахою

До обстрілу пасажирського автобуса під Волновахою 13 січня 2015 року причетні полковник Збройних сил Росії Анатолій Сінєльніков і громадянин України, так званий «військовий комендант Докучаєвська» Юрій Шпаков.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

Співробітники спецслужби задокументували, що під час обстрілу блокпоста Збройних Сил України реактивними системами залпового вогню «Град» з території тимчасово підконтрольній терористам т.зв. «ДНР» був вражений рейсовий автобус сполученням Златоустівка – Донецьк. Унаслідок трагедії загинуло дванадцять мирних жителів, 18 були поранені.

Як повідомляється, згідно із висновками балістичної експертизи терористи вели обстріл реактивними осколково-фугасними снарядами з району міста Докучаєвськ. Перехоплені СБ України переговори терористів засвідчують, що саме вони координували обстріл українських позицій, унаслідок чого загинули мирні мешканці.

Обох зловмисників оголошено у розшук.