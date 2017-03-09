СБУ встановила організаторів обстрілу автобусу з мирними мешканцями під Волновахою
До обстрілу пасажирського автобуса під Волновахою 13 січня 2015 року причетні полковник Збройних сил Росії Анатолій Сінєльніков і громадянин України, так званий «військовий комендант Докучаєвська» Юрій Шпаков.
Співробітники спецслужби задокументували, що під час обстрілу блокпоста Збройних Сил України реактивними системами залпового вогню «Град» з території тимчасово підконтрольній терористам т.зв. «ДНР» був вражений рейсовий автобус сполученням Златоустівка – Донецьк. Унаслідок трагедії загинуло дванадцять мирних жителів, 18 були поранені.
Як повідомляється, згідно із висновками балістичної експертизи терористи вели обстріл реактивними осколково-фугасними снарядами з району міста Докучаєвськ. Перехоплені СБ України переговори терористів засвідчують, що саме вони координували обстріл українських позицій, унаслідок чого загинули мирні мешканці.
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