2017 03 06 18:48:33

Рятувальники закликають полтавців не палити суху траву

У зв’язку з підвищенням температури повітря на території Полтавської області, збільшується ризик виникнення пожеж через спалювання сухої трави. Це зумовлюється тим, що громадяни, впорядковуючи свої земельні ділянки, спалюють листя чи суху траву.

Як свідчить досвід попередніх років, загорання сухої трави здебільшого виникає через людський фактор. Для виникнення таких пожеж достатньо необережно кинутого недопалку чи сірника, або необережного поводження з вогнем при розведенні багаття, що може призвести до непоправних наслідків: знищення будівель, матеріальних цінностей та травмування людей. Пожежі спричинені спалюванням сухої трави небезпечні тим, що за короткий проміжок час набирають великих розмірів.

У прес –службі Головного управління ДСНС України у Полтавській області звертається до громадян дотримуватися правил пожежної безпеки:

– будьте вкрай обережні у поводженні з відкритим вогнем;

– не залишайте без нагляду розпалене багаття;

– не розпалюйте багаття біля будинків та садиб;

– не спалюйте суху траву.