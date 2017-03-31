2017 03 31 08:05:21

Рятувальники закликають громадян не спалювати суху рослинність та сміття

Зважаючи на зростання кількості пожеж у природних екосистемах, лише за останню добу рятувальники ліквідували 22 пожежі на відкритій території, фахівці Служби порятунку «101» посилюють інформаційно-роз’яснювальну роботу серед населення. Рятувальники області щодня проводять профілактичні бесіди з громадянами, нагадують правила пожежної безпеки та закликають не провокувати пожежу в природних екосистемах.

Так, 30 березня рятувальники поспілкувалися з мешканцями Зіньківського, Шишацького, Глобинського, Полтавського та Оржицького районів, а днем раніше з мешканцями м. Полтава, Кременчук, Решетилівського, Великобагачанського, Кобеляцького, Козельщинського, Лубенського, Семенівського та Гребінківського районів.

«Здебільшого загорання у природних екосистемах виникають внаслідок випалювання сухої рослинності, порушення громадянами правил пожежної безпеки під час проведення сільськогосподарських робіт на власних присадибних ділянках, перебування в лісових масивах і на торфовищах. Особливу небезпеку становить саме спалювання сухої трави та сміття, адже такі дії призводять до виникнення масштабних пожеж. Вогонь швидко може перекинутися на поруч розташовані населені пункти, лісові масиви», – наголошували фахівці ДСНС.

Для того, щоб люди пам’ятали та дотримувалися правил пожежної безпеки, рятувальники вручали тематичні листівки та пам’ятки.

Шановні громадяни! Державна служба України з надзвичайних ситуацій закликає Вас суворо дотримуватися правил пожежної безпеки та не провокувати пожежі в природних екосистемах. В першу чергу, не випалюйте стерню на полях, суху траву та сміття на присадибних ділянках, не розводьте відкритий вогонь поруч із господарчими будівлями, не розкидайте недопалки та сірники на суху трав’яну підстилку. Стежте, щоб діти не бавилися з вогнем.

В разі виникнення пожежі чи іншої надзвичайної ситуації негайно викликайте Службу порятунку за номером 101!