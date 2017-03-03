2017 03 03 13:51:35

Рятувальники Полтавщини закликають громадян не спалювати сухостій

З настанням відносно сухої та теплої погоди почастішали випадки спалювання населенням сухої рослинності на городах та присадибних ділянках. Важливо, що такі дії є вкрай небезпечними, адже під час різких поривів вітру вони можуть стати причиною пожеж у житлових та господарських будівлях, а також цілих лісових масивів.

Так, протягом останнього тижня випадки загоряння сухої трави та чагарників були зафіксовані в багатьох регіонах, повідомляє ДСНС у Полтавській області.

Загалом з початку року виникло вже понад 16 пожеж в екосистемах.

До ліквідації загорянь, площа яких подекуди становить кількасот метрів квадратних, залучалися як рятувальники Державних пожежно-рятувальних частин областей, так і представники місцевої добровільної пожежної охорони.

Служба порятунку закликає громадян суворо дотримуватися правил пожежної безпеки та не провокувати пожежі в природних екосистемах. Перш за все, не слід випалювати суху траву та сміття на присадибних ділянках, розводити відкритий вогонь поруч із господарчими будівлями, а також залишати недопалки та сірники на сухій трав’янистій підстилці.