Рятувальники Полтавщини закликають громадян не спалювати сухостій
З настанням відносно сухої та теплої погоди почастішали випадки спалювання населенням сухої рослинності на городах та присадибних ділянках. Важливо, що такі дії є вкрай небезпечними, адже під час різких поривів вітру вони можуть стати причиною пожеж у житлових та господарських будівлях, а також цілих лісових масивів.
Так, протягом останнього тижня випадки загоряння сухої трави та чагарників були зафіксовані в багатьох регіонах, повідомляє ДСНС у Полтавській області.
Загалом з початку року виникло вже понад 16 пожеж в екосистемах.
До ліквідації загорянь, площа яких подекуди становить кількасот метрів квадратних, залучалися як рятувальники Державних пожежно-рятувальних частин областей, так і представники місцевої добровільної пожежної охорони.
Служба порятунку закликає громадян суворо дотримуватися правил пожежної безпеки та не провокувати пожежі в природних екосистемах. Перш за все, не слід випалювати суху траву та сміття на присадибних ділянках, розводити відкритий вогонь поруч із господарчими будівлями, а також залишати недопалки та сірники на сухій трав’янистій підстилці.
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