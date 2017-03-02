2017 03 02 14:00:13

Рятувальники Кременчуцького району ліквідували пожежу господарчої будівлі

1 березня о 16:00 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу господарчої будівлі по вулиці Григоренка с. Роботівка.

По прибуттю на місце події вогнеборці встановили, що горить дах споруди та речі домашнього ужитку.

Силами рятувальників о 16:40 пожежу було локалізовано, а о 18:50 ліквідовано. До гасіння залучалося 3 чоловіки особового складу та 1 одиниця техніки місцевої пожежної охорони с. Пришиб.

Орієнтовна причина займання – порушення правил безпеки при проведенні ремонтних робіт.