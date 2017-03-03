2017 03 03 15:34:42

Рятувальники Чутівського району дістали постраждалих в наслідок ДТП з понівечених автомобілів



3 березня о 07:25 до Служби порятунку надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду на автодорозі Київ – Харків за участі вантажного автомобіля «Мерседес» та вантажного мікроавтобуса «Івеко».

Прибувши на виклик, з’ясувалося, що в салоні автомобіля «Івеко» був затиснутий водій, а в автомобілі «Мерседес» – пасажир. Рятувальники за допомогою гідравлічних ножиць деблокували постраждалих та передали працівниками швидкої медичної допомоги.

Для проведення деблокування залучалася 1 одиниця техніки та 4 чоловіки особового складу 8-ї Державної пожежно-рятувальної частини.