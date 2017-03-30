Розпочато зйомки фільму Олеся Янчука “Таємний щоденник Симона Петлюри”
Наприкінці лютого 2017 року у Києві розпочалися зйомки історичної драми Олеся Янчука «Таємний щоденник Симона Петлюри». Про це повідомляють на сайтіНаціональної спілки кінематографістів України.
Виробництвом стрічки опікується Національна кіностудія художніх фільмів імені О.П. Довженка. Стрічку створюють за державної підтримки. Державне агентство України з питань кіно виділило на фільм 23 млн. 599 тис. 998 грн.
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