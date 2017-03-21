2017 03 21 17:01:26

Рок-фестиваль “Мазепа-фест” переїде з Полтавщини у сусідню область

щодо в ідзначення 330-ї річниці від часу обрання Івана Мазепи гетьманом Gazeta.ua , організатор рок-фестивалю Микола Кульчинський, пише Рок-фестиваль “Мазепа-фест” відтепер буде проводитись у Харківській області. Про це під час вчорашнього брифінгу

“Для підтримки рок-фестивалю потрібні суттєві кошти. Щонайменше 16 тисяч доларів на організаційні витрати. В минулому році відновили фестиваль, але жодної підтримки в Полтаві не знайшли. Тому в кінці липня 11-й “Мазепа-фест” відбудеться в селищі Коломак Харківської області. Саме тут Івана Мазепу обрали гетьманом і в липні будемо відзначати 330-річницю цієї події. Фестиваль бере під опіку Харківська державна адміністрація”, – зазначив Микола Кульчинський.

Нагадаємо, що минулого року у Полтаві відбувся 10-й (ювілейний) рок-фестиваль “Мазепа-Фест”.