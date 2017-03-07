2017 03 07 13:55:19

Роботи з реконструкції будівлі швидкої допомоги у Полтаві завершать до кінця літа

Сьогодні відбулася робоча нарада на місці реконструкції будівлі швидкої допомоги у Полтаві (вул. Дмітрієва, 6). Головні питання — проведення робіт на четвертому поверсі, вибір ліфту для приміщення та накладання мереж на фундамент.

Наразі ведеться реконструкція будівлі КУ «Полтавського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф». Там має з’явитися четвертий поверх і добудова з торця. У ній розташовуватимет ься ліфтова шахта і, відповідно, сам ліфт.

— Ми збільшуємо площу будівлі на 800 квадратних метрів для кращої роботи «швидкої». Крім того, утеплимо її, проведемо термомодернізаці ю. Плануємо закінчити роботи до кінця літа, — розповів начальник Управління капітального будівництва Тимофій Голбан.

Окрім нього, участь у нараді взяли представники підрядника, проектної та експлуатуючих організацій, сервісних служб. Основна мета заходу — вирішення технічних питань та узгодження напрямків подальшої роботи.

Одне з головних питань для підрядника — проведення робіт на четвертому поверсі, щоб не постраждала апаратура, яка знаходиться поверхом нижче. Тому під час наради прийняли рішення змонтувати тимчасове покриття. Це потрібно на час, доки розберуть плити перекриття над третім поверхом.

Крім того, у проекті є недоліки стосовно водопостачання та електропостачанн я. Це питання обговорили з представниками КП «Полтававодокана л». У подальшому всі зацікавлені сторони приймуть консолідоване рішення, виходячи з пропозицій сервісних організацій.

Також на нараді визначили тип ліфту, який стоятиме у будівлі. Зупинилися на пасажирському заглибленому.

— Він швидше їхатиме. Швидкість лікарняних ліфтів — 0,63 метри на секунду. А тут вона збільшиться до одного метру. Ліфт виготовлять спеціально для адміністративної будівлі — з поручнями та дзеркалами, — зазначив представник підрядника.

Роботи з реконструкції будівлі швидкої допомоги здійснює ТОВ ВКФ «СЕН». Об’єм фінансування проекту — 8 944 240 гривень. Слідкувати за ходом робіт можна на порталі «Будуємо Прозоро!» (http://zabudova. pl.ua/).

Прес-служба Полтавської ОДА