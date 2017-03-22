2017 03 22 16:35:41

Реквієм присвячений усім загиблим воїнам: у Полтаві прозвучить концерт «Stabat Mater»

9 квітня о 17 годині у Полтавському театрі імені Гоголя прозвучить концерт «Stabat Mater» у виконанні Полтавського симфонічного оркестру, камерного хору імені Павла Лиманського, камерного хору «Гілея», камерної капели «Почайна». Солістки – лауреати міжнародних конкурсів Наталія Білоцерківська та Тетяна Асадчева.

Про це повідомляє Полтавщина Туристична.

Цей концерт – реквієм присвячений усім загиблим патріотам України.

“Музична кантата (останній твір композитора Дж. Перголезі) виконується зазвичай у Страсну п’ятницю. Текст, найімовірніше, належать Папі Інокентію: «О, Мати, джерело кохання! Дай мені силу відчути силу скорботи, щоб я міг плакати з тобою». Сьогодні, коли в нас на Сході йде війна, ці слова, як ніколи актуальні!”, – пише Полтавщина Туристична.