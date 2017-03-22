Реквієм присвячений усім загиблим воїнам: у Полтаві прозвучить концерт «Stabat Mater»
9 квітня о 17 годині у Полтавському театрі імені Гоголя прозвучить концерт «Stabat Mater» у виконанні Полтавського симфонічного оркестру, камерного хору імені Павла Лиманського, камерного хору «Гілея», камерної капели «Почайна». Солістки – лауреати міжнародних конкурсів Наталія Білоцерківська та Тетяна Асадчева.
Цей концерт – реквієм присвячений усім загиблим патріотам України. “Музична кантата (останній твір композитора Дж. Перголезі) виконується зазвичай у Страсну п’ятницю. Текст, найімовірніше, належать Папі Інокентію: «О, Мати, джерело кохання! Дай мені силу відчути силу скорботи, щоб я міг плакати з тобою». Сьогодні, коли в нас на Сході йде війна, ці слова, як ніколи актуальні!”, – пише Полтавщина Туристична.
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