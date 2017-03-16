Реформа енергоефективності, теплоенергетики, ЖКГ вперше розвернута навколо споживача, – Зубко
Лише пакетне голосування у парламенті за необхідні закони з енергоефективності дозволить запрацювати системі, при якій споживач зможе отримати і фінансову, і технічну підтримку у впровадженні енергоефективних заходів. Про це сьогодні наголосив Віце-прем’єр-міністр – Міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко під час круглого столу «Енергоефективність: європейський вектор для українських реформ», участь у якому взяла Катарина Матернова, заступник керівника Головного директорату Єврокомісії зі зв’язків з країнами-сусідами.
«Реформа енергоефективності, теплоенергетики, ЖКГ вперше розвернута навколо споживача. Споживача, який має отримати якісну послугу за доступну ціну, ефективно використати власні кошти та фінансову підтримку держави в напрямку енергоефективності. Для цього ми створюємо всі необхідні інструменти – через закони «Про ЖКП», «Про комерційний облік комунальних послуг», «Про енергоефективність будівель», «Про фонд енергоефективності», – зазначив Геннадій Зубко.
Він наголосив, що спрямовуючи кошти в енергоефективність, а не тільки в субсидію, держава зможе зменшити навантаження на бюджет та підвищити платоспроможність українських родин.
Крім того, він зазначив, що Україна має підтримку ЄС у відкритті технічного офісу з впровадження енергоаудиту для моніторингу досягнутих результат, що є також одним із завдань Фонду енергоефективності.
«Мультиплікативний ефект від впровадження енергоефективності – це розвиток малого й середнього бізнесу, ринку будівельних матеріалів та енергосервісних компаній, які будуть включені в процес», – сказав Зубко.
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