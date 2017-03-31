Реформа децентралізації вже показує конкретні результати, – Зубко
Реформа децентралізації сьогодні вже не є абстрактним поняттям і показує реальні результати. Вона спустилась на землю і на повну працює в громадах. Ключове завдання на 2017 рік – це зміна якості життя українців у громадах. А це, в першу чергу, пов’язане зі зміною якості послуг в освіті, охороні здоров’я, культурі, соціальному захисті, адміністративних послугах, плануванні територій, земельних відносинах. Це і є секторальна децентралізація. Про це заявив під час спілкування з регіональними журналістами Віце-прем’єр-міністр – Міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко.
«Висока якість життя – це доступна і якісна послуга – у всіх сферах життєдіяльності людини. Тому секторальне забезпечення реформи децентралізації – це рівний доступ до якісних послуг у громадах! Наблизити послугу до людини – це наша головна ціль і завдання на найближчий час», – наголосив Геннадій Зубко.
«Децентралізація в освіті – це створення у громадах освітнього простору, розбудова мережі опорних шкіл в ОТГ та впровадження концепції «Нова українська школа». В медицині – максимальне підсилення первинної ланки медицини на рівні ОТГ та розбудова госпітальних округів, в культурі – це створення в громадах народних будинків – культурних хабів, центрів розвитку громад, в системі надання адміністративних послуг – це розбудова ЦНАПів. І так по всіх напрямках – розвитку інфраструктури, земельних відносинах, екології тощо», – наголосив він.
Він зазначив, що реформа децентралізації та процес об’єднання – це не тільки передача повноважень, ресурсів та зростання бюджетів, людям дуже важливо побачити в своїх громадах символи змін, які змінюють їх життя.
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