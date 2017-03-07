2017 03 07 10:53:38

Раїса Головченко – майстер дорожньо-ремонтного пункту філії «Лубенська дорожньо-експлуатаційна дільниця» ДП «Полтавський облавтодор»

З Раїсою Головченко ми зустрілися прямо на дорозі. Її бригада займається ямковим ремонтом в Хорольському районі на автодорозі державного значення М-03 Київ-Харків-Довжанський. Саме тут роботи повинні виконуватися першочергово, оскільки на цій трасі рух транспорту в порівнянні з іншими автошляхами значно інтенсивніший.

Доки хлопці ліквідовують ямковість, Раїса Павлівна розповідає свою історію. В дорожній галузі вона вже 43 роки. Все життя працює в одній структурі, відтак і в трудовій книжці лише єдиний запис.

– Все розпочалося з Житомирського автомобільно-дорожнього технікума. Сюди на навчання після закінчення школи я вступила молодою дівчиною. Після отримання атестату за направленням потрапила на Полтавщину, яка стала для мене ще однією батьківщиною, – говорить Раїса Головченко.

Тут жінка знайшла кохання та одружилася. Разом з чоловіком прожили щасливі роки. Нині залишилася одна – чоловік помер. У цій ситуації підтримку знайшла саме зі сторони колег, які не дали поринути у сумні думки.

– В чоловічому колективі працювати зовсім не складно. Зі своїми хлопцями завжди знаходжу спільну мову. Хоча інколи й доводиться застосовувати міцне слівце (посміхається). За час роботи жодного разу не пошкодувала, що свого часу вступила в технікум і стільки років віддала дорожній службі, – зізнається жінка.

У 2013 році до Дня дорожника та автомобіліста Раїсу Павлівну нагородили орденом княгині Ольги ІІІ ступеня. Нагороду отримала за відданість роботі і сумлінне виконання своїх обов’язків. Пригадує: в той рік вона була єдиною жінкою серед нагороджених. Єдина Раїса Павлівна і серед тих, хто працює безпосередньо на дорозі. Говорить: жінки в колективі є, але виконують здебільшого офісну роботу. Роботи на проїзній частині виконує лише вона.

Роботу я не розділяю на простішу чи складнішу. В кожної пори року свої особливості і свої проблеми. Працювати потрібно постійно. Не буває такого, що приходиться байдикувати.

Нині Раїса Павлівна контролює виконання ямкового ремонту, аби все було виконано якісно, оскільки двічі заробляти одну і ту ж яму зовсім не вигідно. Це все витрачання коштів. Гасло, під яким працює бригада Раїси Головченко, – раз, але гаразд.

Прес-служба Служби автомобільних доріг у Полтавській області