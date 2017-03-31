2017 03 31 08:30:44

Радник міністра внутрішніх справ та начальник поліції області нагородили полтавського волонтера (ФОТО)

Із нагородження полтавського волонтера розпочалася робоча зустріч Радника Міністра Володимира Мартиненка з представниками громадськості Полтавщини. Про це повідомили в ГУ НП Полтавської області.

Голова Громадської ради при МВС Володимир Мартиненко та керівник поліції області Олег Бех вручили Почесну грамоту та почесний знак полтавському підприємцю-волонтеру Євгенові Мартиненку.

Євген Мартиненко, засновник і голова підприємств ЧП «Мартиненко», ТОВ «Диканька млин», Фермерського господарства «ВАЦІ», був одним із перших, хто у 2014 році підтримав новостворений спецпідрозділ «Полтавщина».

Завдячуючи його фінансовій підтримці, бійці батальйону отримали належне технічне оснащення та амуніцію, необхідні для виконання службових обов’язків у зоні АТО.

Євгеній Мартиненко: «Вважаю своїм громадянським обов’язком, як українця, – допомагати бійцям, які підтримують правопорядок і безпеку у нашій країні».

