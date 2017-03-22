2017 03 22 12:34:16

Рада ухвала зміни до закону “Про автомобільні дороги”

5 канал Парламент ухвалив зміни до закону “Про автомобільні дороги”. Зміни стосуються автомобільних доріг оборонного значення. За відповідне рішення проголосував 231 народний депутат, про це пише

Згідно із законом автомобільними дорогами оборонного значення вважаються автошляхи, необхідні для забезпечення оборони і безпеки України, з’єднання військових та інших спеціальних об’єктів, які призначені в умовах воєнного стану для військових і народногосподарських перевезень, а також перевезень, пов’язаних з евакуацією населення та вантажів.

З метою забезпечення оборони і безпеки України, як зазначається у документі, автодороги незалежно від форми власності та значення можуть бути віднесені до автомобільних доріг оборонного значення. Однак це не є підставою для обмеження руху транспорту такою дорогою, окрім випадків її використання в період дії воєнного стану.

Передбачено, що порядок використання автодороги оборонного значення та її відновлення, проведення заходів щодо її технічного прикриття в період дії воєнного стану, а також перелік доріг оборонного значення затверджує уряд.