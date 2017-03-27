2017 03 27 13:16:38

Прикордонники затримали полтавця, який знаходився у розшуку

Учора на державному кордоні в пункті пропуску «Нові Яриловичі» співробітники Держприкордонслужби затримали полтавця, якого розшукувала Національна поліція за скоєння злочину.

Як повідомляють прикордонники, загалом на пунктах пропуску вчора затримали двох українців, яких розшукувала поліція.

Одного з них прикордонники Мостиського загону затримали в пункті пропуску «Краківець» що на українсько-польському кордоні. Чоловік, якого розшукували за краддіжку правоохоронці Рівненщини, намагався виїхати до Польші.

Полтавця, який повертався додому з Білорусі, прикордонники Чернігівського загону зупинили в пункті пропуску «Нові Яриловичі». Він знаходився у розшуку за здійснення грабежу у Полтавській області.

В обох випадках затриманих громадян передано представникам Національної поліції.