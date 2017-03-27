Прикордонники затримали полтавця, який знаходився у розшуку

Одного з них прикордонники Мостиського загону затримали в пункті пропуску «Краківець» що на українсько-польському кордоні. Чоловік, якого розшукували за краддіжку правоохоронці Рівненщини, намагався виїхати до Польші.
Полтавця, який повертався додому з Білорусі, прикордонники Чернігівського загону зупинили в пункті пропуску «Нові Яриловичі». Він знаходився у розшуку за здійснення грабежу у Полтавській області.
В обох випадках затриманих громадян передано представникам Національної поліції.
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