“ProZorro” отримала нагороду Davos Awards 2017 у номінації “Довіра майбутнього”
13 – 17 березня у Женеві відбулась Гала-церемонія C4F Davos Awards 2017. Це щорічна нагорода для фахівців у сфері комунікацій, яку отримують за вагомі професійні досягнення, творчий підхід і унікальне бачення майбутнього галузі. Учасники змагалися у трьох категоріях: індивідуальні, корпоративні та стартапи. 86 заявок оцінювали 25 членів міжнародного журі з 20 країн світу, за нагороди боролися номінанти з 30 країн п’яти континентів. Повідомляє Урядовий портал.
Команда ProZorro здобула перемогу у номінації “Trust of the Future” (“Довіра майбутнього”), що відноситься до категорії корпоративних нагород. На момент подачі заявки у лютому 2017 року система зекономила 17,72 млрд грн бюджетних коштів. Своїми зусиллями команда ProZorro підвищує довіру бізнесу та є фундаментом для побудови найбільш прозорої системи публічних закупівель в Європі.
“Дуже приємне визнання світової спільноти, це стимулює нас рухатися далі. Крім цього, міжнародна нагорода додає нам авторитету у очах міжнародних колег і, я сподіваюся, створить додаткові зв’язки для впровадження системи ProZorro на рівні СОТ”, – зазначив Перший заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі України Макcим Нефьодов.
У 2016 “ProZorro” вже вигравала цю нагороду у номінації “Технологія майбутнього”.
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