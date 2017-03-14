2017 03 14 17:11:43

Прокуратура захистила права осіб, щодо яких застосовані примусові заходи медичного характеру

На виконання вказівки прокуратури Полтавської області, внесеної за результатами перевірки у грудні 2016 року головному лікарю Полтавської обласної клінічної психіатричної лікарні ім. О.Ф. Мальцева, у відділенні з посиленим наглядом зроблено ремонт приміщень. Про це повідомив прокурор відділу нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних провадженнях та інших заходів примусового характеру прокуратури області Юрій Дупак.

У зазначеному відділенні замінені вікна, труби водопостачання, відремонтовані коридор, їдальня, буфет та одна з палат, де умови були найгіршими.