Прокуратура захистила права осіб, щодо яких застосовані примусові заходи медичного характеру
На виконання вказівки прокуратури Полтавської області, внесеної за результатами перевірки у грудні 2016 року головному лікарю Полтавської обласної клінічної психіатричної лікарні ім. О.Ф. Мальцева, у відділенні з посиленим наглядом зроблено ремонт приміщень. Про це повідомив прокурор відділунагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних провадженнях та інших заходів примусового характеру прокуратури області Юрій Дупак.
У зазначеному відділенні замінені вікна, труби водопостачання, відремонтовані коридор, їдальня, буфет та одна з палат, де умови були найгіршими.
«Питання про проведення ремонту приміщень у відділенні з посиленим наглядом для осіб, щодо яких застосовані примусові заходи медичного характеру, не вирішувалось тривалий час, чим порушувались конституційні права громадян. Після втручання прокуратури хворих, які перебувають на лікуванні у відділенні, забезпечено відповідними побутовими умовами, що відповідають правилам санітарії та гігієни», – наголосив прокурор.
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