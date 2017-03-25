Прокуратура довела безпідставність призначення покарання з випробуванням за вчинення тяжкого злочину
Апеляційний суд Полтавської області погодився з доводами прокуратури і скасував вирок Комсомольського міського суду в частині призначення покарання 49-річному жителю м. Горішні Плавні, який у серпні 2016 року в коридорі малосімейного гуртожитку, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, під час сварки вдарив свого сусіда ножем у живіт, заподіявши останньому тяжкі тілесні ушкодження. Про це повідомила прокурор відділу підтримання державного обвинувачення в суді прокуратури Полтавської області Світлана Акулова.
За цей злочин обвинуваченого судом першої інстанції було засуджено за ч. 1 ст. 121 КК України, тобто за умисне тяжке тілесне ушкодження, до 5 років позбавлення волі та на підставі ст. 75 КК України звільнено від відбування покарання з іспитовим строком на 3 роки. Проте за апеляційною скаргою прокуратури суд вищої інстанції ухвалив новий вирок, призначивши підсудному покарання у вигляді 5 років позбавлення волі. Винного взяли під варту в залі суду, одразу після проголошення рішення.
«Прокуратура довела безпідставність призначення покарання з випробуванням, враховуючи тяжкість вчиненого злочину та характеристику винного, адже він вже притягувався до кримінальної відповідальності», – зазначила прокурор.
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