2017 03 31 17:46:50

Проект ЄС «Полтавська область для ВПО» : новий компонент

При погодженні Представництвом ЄС в Україні продовження Проекту «Полтавська область для внутрішньо переміщених осіб, що фінансується ЄС та виконується Полтавською обласною адміністрацію, проект отримав доповнення у вигляді нового компоненту по забезпеченню зайнятості осіб, що мають статус ВПО та із сприяння у відкритті власної справи з метою забезпечення довгострокового працевлаштування.

Відтак в лютому 2017 року було оголошено збір заявок на надання підтримки ініціативи роботодавців щодо створення/модернізації ними робочих місць для працевлаштування внутрішньо переміщених осіб.

Для проведення експертної оцінки таких заявок було сформовано Оціночний комітет із представників Департаменту економічного розвитку, торгівлі та залучення інвестицій облдержадміністрації, Полтавського обласного центру зайнятості та Громадської ради при Полтавській облдержадміністрації.

Сьогодні 31 березня 2017 року проведено засідання Оціночного комітету за компонентом проекту під головуванням Директора Департаменту економрозвитку Інни Іщенко та Директора Полтавського обласного центру зайнятості Катерини Клавдієвої.

До участі в засіданні було запрошено роботодавців, які виявили зацікавленість до участі в реалізації нового компоненту проекту та які відповідали умовам участі у конкурсі, а саме: наявність найманих працівників з числа ВПО, наявність та вчасність подання пакету підтверджуючих юридичних та економічних документів, вмотивовану потребу в придбанні обладнання для облаштування робочого місця внутрішньо переміщеної особи. Це представники «Котелевськое районне споживче товариство», СТОВ «Скіф», ФОП Калініна, ФОП Глоба Б.С., ФОП Великохацький Ігор Миколайович, ФОП Селіна С.С. Котелевський РЦЗ.

Члени комітету заслухали презентацію кожного із 6 роботодавців, поставили уточнюючі запитання. За підсумками голосування прийнято одноголосне рішення щодо підтримки цих ініціатив.

Довідково:

Підтримка надається шляхом придбання та передачі роботодавцю обладнання, необхідного для створення/модернізації робочого місця (в т.ч. техніка, інструменти, програмне забезпечення, інвентар, тощо) на суму, що становить орієнтовно еквівалент суми компенсації витрат роботодавця на оплату праці за працевлаштування на умовах строкових трудових договорів зареєстрованих безробітних з числа внутрішньо переміщених осіб, що була або буде отримана ним відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 8 вересня 2015 р. № 696 «Про затвердження Порядку здійснення заходів сприяння зайнятості, повернення коштів, спрямованих на фінансування таких заходів, у разі порушення гарантій зайнятості для внутрішньо переміщених осіб».