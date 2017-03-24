Про виплату компенсації вартості продуктів харчування для громадян, віднесених до категорії 1 і 2 осіб, постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи
Відповідно до ст. 20, ст. 21 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» передбачено виплату компенсацій вартості продуктів харчування для громадян, віднесених до категорії 1 і 2 осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.
Згідно з нормами чинного законодавства виплати компенсації здійснюються у поточному місяці за попередній, оскільки компенсація – це відшкодування витрат на придбання продуктів харчування. Дата виплати компенсації законодавством не встановлена.
Відповідно до п.9 постанови Кабінету Міністрів України від 20.09.2005 р. № 936 «Про затвердження порядку використання коштів державного бюджету для виконання програм, пов’язаних із соціальним захистом громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» Міністерство соціальної політики України у місячний строк після прийняття закону про Державний бюджет на відповідний рік визначає в розрізі областей розміри грошової компенсації вартості продуктів харчування для громадян, віднесених до категорії 1 і 2.
Наказом Міністерства соціальної політики України від 25.01.2017 року
№ 111 визначені розміри компенсації вартості продуктів харчування для громадян, віднесених до категорії 1 і 2 осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи на 2017 рік для Полтавської області:
для 1 категорії – 401,40 грн.,
для 2 категорії – 200,70 грн.
Станом на 14.03.2017 року на виконання програм, пов’язаних із соціальним захистом громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи в Полтавській області проведена виплата компенсацій за пільгове забезпечення продуктами харчування по лютий 2017 року. Виплата проводиться об’єктами поштового зв’язку за місцем проживання одержувачів або через установи уповноважених банків.
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