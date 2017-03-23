«Про реформи: публічно і непублічно»: заступник міністра охорони здоров’я за кавою поспілкувався з полтавськими журналістами (ФОТО)
Учора в Полтаві відбулася прес-кава «Про реформи: публічно і непублічно». Захід пройшов у «Львівській кав’ярні». На ньому були присутні заступник міністра охорони здоров’я Роман Ілик, експерт з медичної реформи Реанімаційного пакету реформ Олександр Ябчанка, експерти громадської організації «Центр UA» , представники ЗМІ.
“Система охорони здоров`я змінюється вперше за десятки років. Головна зміна на рівні закладів та місцевого самоврядування – перехід на контрактні відносини та розширення можливостей”, – розпочав розмову експерт з медичної реформи Реанімаційного пакету реформ Олександр Ябчанка.
“Зараз медичні заклади можуть робити тільки те, що їм прямо дозволено. Після автономізації, яку може провести місцева влада, медзаклади стануть неприбутковими комунальними підприємствами і зможуть робити все те, що не заборонено законодавством. Також з`явиться вільний ринок праці та встановлення зарплат, легальне надання додаткових послуг, страхові виплати громадян, вільний вибір медзаклідв та лікарів пцієнтами”, – розповів заступник міністра охорони здоров’я Роман Ілик.
Як зазначили експерти, Полтаві потрібно об`єднати медичні заклади на відповідній території, що заабезпечить надання спеціалізованої допомоги мешканцям, тобто створити Госпітальний округ.
“Усі медичні заклади спеціалізованої допомоги в окрузі об’єднуються в єдину мережу. Вони координують свою роботу за медичною функцією. Одна, або кілька лікарень, обраних мешканцями значно підсилюється. Інші - перепрофільовуються", - наголосив Олександр Ябчанка.
“Для того щоб спеціалізоване лікування було якісним, лікар повинен активно працювати. Хороша лікарня – це лікарня, де багато пацієнтів. А як нам розповіли, у місті є лікарні, де пацієнтів немає зовсім”, – доповнив Роман Ілик.
Він зазначив, що якщо пацієнту не комфортно з сімейним лікарем, він сам може вибрати лікаря, якому буде довіряти та приймати його допомогу. У такому випадку, страхове покриття хворого почне отримувати новий лікар.
“Зараз лікар первинної ланки отримує свою невелику зарплатню незалежно від того, чи ви до нього взагалі прийшли. А тепер коли ви обираєте собі лікаря та зареєструєтесь саме у нього, саме цей лікар чи лікарня у якій він працює отримає весь страховий бюджет”, – сказав Олександр Ябчанка
Експерти повідомили, що дана система довела уже свою ефективність в Європі.
“У Фінляндії на 5,5 млн населення, та не дуже щільно заселеній території, діє 20 госпітальних округів. Є також невеликі госпітальні округи, у яких є лише одна лікарня інтенсивного лікування”, – розповів Олександр Ябчанка.
Як розповів заступник міністра охорони здоров’я Роман Ілик, Уряд виділить інвестиції на закупівлю обладнання та підсилення лікарень – ці кошти підуть тим закладам у яких очікується великий потік пацієнтів. Також Уряд виділяє кошти на перепрофілювання лікарень.
“Ми спілкувалися з інтернами медичної академії. Запитували, що їм потрібно щоб вони поїхали працювати у села. Їхні потреби виявились зовсім простими – гарні умови для праці, придатні умови для проживання, в ідеалі машина, щоб добиратися до сусідніх сел”, – додав Олександр Ябчанка.
“Щодо ліків, зараз запускають систему “реімбурсації” по трьох великих групах хронічних захворювань. Реімбурсація – це система, в якій ви за рецептом від лікаря отримуєте ліки в аптеці, а вона одержує відшкодування від держави саме за одержані ліки. Цього року, у цю програму увійшли: бронхіальна астма, діабет другого типу та серцево – судинні захворювання”, – повідомив Роман Ілик.
За словами експертів, на нову систему фінансування системи охорони здоров`я Україна повністю перейде за 3 роки.
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