2017 03 02 13:21:47

Про публікацію статті «Внук Чапаева: «Деда предали свои»

22 лютого 2017 року газета «Вечірня Полтава» № 8 оприлюднила статтю Олександра Добровольського з «Московский комсомолец» – «Внук Чапаева: «Деда предали свои». Серед іншого у матеріалі повідомляється наступне: «Вот посудите сами: в наше время есть несколько дивизий, носящих имя Василия Ивановича, в том числе та самая, его «родная» 25-я Чапаевская, десантная Чапаевская на Дальнем Востоке… А корабля, названого в честь знаменитого комдива, в российском военно-морском флоте нет. Министру РФ Сергею Шойгу направлено коллективное обращение с просьбой исправить такой пробел. Чапаеву место и на море!».

Згідно з частиною 1 статті 2 Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалі стичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки» від 09.04.2015 комуністичний тоталітарний режим 1917-1991 років в Україні визнається злочинним і таким, що здійснював політику державного терору.

Крім цього, на офіційному веб-сайті Українського інституту національної пам’яті, який є центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері відновлення та збереження національної пам’яті Українського народу оприлюднено список осіб, які підпадають під закон про декомунізацію. Зокрема, до списку увійшов Чапаєв Василь Іванович, учасник встановлення радянської влади в Росії.

Відповідно до підпункту 4 пункту 6 Положення про Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю обласної державної адміністрації, що затверджене розпорядженням голови облдержадміністр ації від 31.10.2016 № 490, Департамент проводить моніторинг дотримання засобами масової інформації чинного законодавства.

З огляду на викладене, Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю обласної державної адміністрації звернувся листом до головного редактора газети «Вечірня Полтава» В.П. Марченка з проханням враховувати у подальшій роботі рекомендації Українського інституту національної пам’яті та чинне законодавство.

Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю обласної державної адміністрації