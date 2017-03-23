Глава держави має намір обговорити вбивство людини у центрі Києва та вибухи на військовому складі у Балаклії Харківської області

Президент України Петро Порошенко терміново викликає голову Служби безпеки України Василя Грицака через вбивство людини в центрі Києва та вибухи на військовому складі у Балаклії Харківської області. Про це чільник СБУ особисто повідомив в.о. голови Консультативної місії Євросоюзу Жоель Вахтер перед початком спільного прес-брифінгу керівництва Служби безпеки та Консультативної місії ЄС, передає УНІАН.

Грицак також сказав, що Президент викликає усіх, зокрема секретаря Ради національної безпеки та оборони Олександра Турчинова. Він і уточнив, що вбивство людини сталося біля “Прем’єр-палацу”.

Відзначається, що на зустрічі також обговорюватимуть пожежу та вибухи на території військового складу Міністерства оборони в Балаклії.