2017 03 09 16:08:29

Президент призначив голову Оржицької РДА

Президент Петро Порошенко призначив Олену Кражан головою Оржицької районної державної адміністрації Полтавської області з випробувальним строком на один місяць.



Відповідне розпорядження № №56/2017-рп оприлюднене на сайті Глави держави.

Призначити КРАЖАН Олену Павлівну головою Оржицької районної державної адміністрації Полтавської області з 10 березня 2017 року зі строком випробування один місяць та оплатою праці відповідно до законодавства», – йдеться в документі.