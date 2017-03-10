2017 03 10 15:14:58

15 березня о 10:30 в прес-центрі ОКІА “Новини Полтавщини” ( м.Полтава, вул. Соборності, 45, кім. 517) відбудеться презентація старту проекту «Крок до підприємництва».

Організатори: громадська організація «Проекти і комунікації», та представництво DVV International в Україні.

Партнери: Департамент економічного розвитку, торгівлі та залучення інвестицій Полтавської ОДА.

Запрошені: Олег Смірнов – директор представництва DVV International в Україні, Іщенко Інна Сергіївна – директор Департаменту економічного розвитку ОДА, Матяш Світлана – керівник проекту від ГО «ПіК».

Проект «Крок до підприємництва» реалізує громадська організація «Проекти і комунікації» за підтримки представництва DVV International в Україні протягом березня-вересня 2017 року. Мета Проекту – поліпшення соціально-економічного стану населення в 4-х громадах Полтавської області, шляхом підвищення рівня економічної активності і зайнятості населення через відкриття сімейного підприємництва, з урахуванням досвіду реалізації пілотного проекту 2016 року.

В рамках Проекту планується проведення 4 ключових етапи заходів:

Навчальний блок з 4 модулями навчальних тем (08.04 – 07.05). Головним акцентом навчання є підготовка учасників Проекту до ведення бізнесу та до участі у Конкурсі пільгового кредитування. 1-денний захід з профільними фахівцями громад з питань розвитку соціально-економічного стану громад, проведення SWOT-аналізу, настільна гра «Світ громад». Супровід учасників на початкових етапах відкриття власної справи протягом червня-серпня, проведення додаткових тренінгів, відповідно до запиту учасників. Презентації бізнес-планів учасників, напередодні Конкурсу пільгового кредитування.

За додатковою інформацією звертатися: Матяш Світлана +38 (066) 672-68-41.