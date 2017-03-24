2017 03 24 11:30:56

28 березня о 13:00 в прес-центрі ОКІА “Новини Полтавщини” (м.Полтава, вул Соборності,45, кім. 517) відбудеться прес-конференція «Проведення 7, 8 і 9 квітня Днів українського кіно у Полтаві в рамках фестивалю «Мазепа – фест». Державна підтримка розвитку українського кіно після Революції Гідності»

Спікери прес-конференції :

Сергій Неретін, Перший заступник голови Державного агентства України з питань кіно

Микола Кульчинський, голова Полтавського обласного товариства «Просвіта» імені Тараса Шевченка Микола Кульчинський.

Довідково. Нинішнього року (25 липня 2017 року) виповнюється 330 років від часу обрання Івана Мазепи гетьманом Війська Запорізького, що мало велике значення для становлення Української козацької держави й подальшої боротьби за свободу та незалежність України.

Відповідно до постанови Верховної Ради України, підписаної її головою Андрієм Парубієм, 22 грудня 2016 року № 1807-VIII, ця дата занесена до Календаря пам’ятних дат і ювілеїв, відзначення яких у 2017 році доручається проводити на державному рівні з активними висвітленням її у засобах масової інформації та із залученням до урочистих заходів широких верств населення.

Цій визначній історичній даті Полтавське обласне товариство «Просвіта» присвячує дні українського кіно в рамках Всеукраїнського фестивалю мистецтв «Мазепа-фест». Показ художніх, документальних та мультиплікаційни х фільмів Полтавська «Просвіта» влаштовує 7, 8 і 9 квітня у кінотеатрі «Колос» (мережа «ВІЗЗОРІЯ») спільно з Державним агентством України з питань кіно. Вхід буде вільним. 7 квітня за участю голови Держкіно Пилипа Іллєнка відбудеться відкриття фестивалю та показ нового художнього фільму про УПА “Жива” (режисер Тарас Химич). 8 квітня діти та батьки переглянуть новий мультфільм “Кирило Кожум”яка”, а ще цього дня покажуть фільм Тараса Ткаченка про болючі проблеми вимушеної трудової української еміграції “Гніздо горлиці”. 9 квітня буде продемонстровано документальний фільм про події новітньої російсько-україн ської війни відомого режисера Олеся Саніна та ретроспективний історичний художній фільм видатного режисера Юрія Іллєнка “Княгиня Ольга” у новій редакції. Щодня, після кожного сеансу відбуватимуться виступи режисерів та акторів та відповіді на запитання глядачів.

Довідково. Неретін Сергій Миколайович. Перший заступник Голови Державного агентства України з питань кіно. Народився 6 квітня 1978 року у місті Полтаві. У 2001 році закінчив Інститут журналістики Київського університету ім. Т.Г. Шевченка та отримав кваліфікацію спеціаліста журналістики, творчого працівника засобів масової інформації. Пара лельно з навчанням і Інституті у 1999 році розпочав працювати керівником департаменту регіональної преси при МГО «Молодіжний Інноваційний Фонд». З 2003 по 2006 рік працював ведучим, а також редактором телеканалу «ТЕТ», займаючись розробкою та продюсуванням телевізійних програм телеканалу. Був автором та співавтором таких телепроектів каналу, як «Герой певного часу», «Спеції», «Дивись» та ін.. З 2006 року став ведучим Першого Національного, а також продюсером та ведучим телепрограми «Кіно.UA». Був одним із співпродюсерів та ведучим телетрансляції кінофестивалю «Відкрита ніч». У 2010-му році став головним редактором та заступником директора ТО публіцистичних та соціальних програм НТКУ. Спродюсував низку телевізійних програм: «Зроблено в Європі», «Перша шпальта», «Подорожуй першим», «Книга.UA», «Напам’ять». Автор документального фільму «Музика як доказ». Впродовж телевізійної діяльності активно дописував до періодичної преси («Главред», «Лівий берег», «Дзеркало тижня», «Телекритика»).