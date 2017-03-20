20 березня о 12:00 в прес-центрі ОКІА “Новини Полтавщини” ( вул. Соборності, 45, кім.517) відбудеться Прес-конференція-презентація Соціокультурног проекту для підлітків та молоді «СВОБОДА. ГІДНІСТЬ. ПАТРІОТИЗМ»

Спікери:

Кашницький Микита – громадський діяч, письменник. Автор креативної ідеї.

Кравченко Дмитро – к.п.н., доцент кафедри культурології та МВКД ПНПУ імені В. Г. Короленка.

Єщенко Марина – завідувачка відділу національно-патріотичного виховання ПОІППО імені М. В. Остроградського.

Дейнега Оксана – в.о. директора ПМБК.

Соціокультурний проект для підлітків та молоді

«СВОБОДА. ГІДНІСТЬ. ПАТРІОТИЗМ»

Дата: 21-23 березня 2017 року

Час: 10:00-17:00

Місце проведення: Полтавська гімназія №31, Полтавський обласний театр імені М.Гоголя, Державний історико-культур ний заповідник «Поле полтавської битви», Полтавський краєзнавчий музей імені В. Кричевського.

Благодійний концерт «Ми діти твої, Україно!»

Дата: 22 березня 2017 року

Час: 17:00-19:00

Місце проведення: Полтавський міський Будинок культури.

Мета – сприяння підліткам і молоді в освітньому, духовному, інтелектуальному розвитку , їх соціалізації і життєвому самовизначенню через залучення до культуротворчої діяльності; стимулювати вивчення історії та культурних надбань українського народу, активну участь у збереженні народних звичаїв, традицій.

Організатори: Полтавський обласний інституту післядипломної педагогічної освіти ім. М.В. Остроградського, Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка, Полтавський міський Будинок культури та Громадська спілка «Координаційна рада громадських організацій учасників АТО».

21 березня до Полтави завітає танцювальний колектив «Оберіг» Попаснянської загальноосвітньо ї школи І-ІІІ ступенів № 21 Попаснянської районної ради Луганської області на чолі з директором закладу – Мариною Устенко. Протягом трьох днів на школярів зі Сходу чекає надзвичайно цікава і насичена програма: знайомство та спілкування з однолітками, екскурсійна програма містом. Учні зможуть ознайомитись із регіональними особливостями культури, звичаїв та традицій Полтавщини; відвідають музеї, завітають до театру.

Також запланований благодійний концерт, в рамках якого планується зібрати кошти для придбання традиційних українських костюмів для школярів. Учасниками концерту будуть як кращі художні колективи Полтави, так і колектив «Оберіг» з Попасної.