2017 03 24 11:26:46

27 березня об 11:00 в прес-центрі ОКІА “Новини Полтавщини” (м. Полтава, вул. Соборності, 45, кім. 517) відбудеться прес-конференція оргкомітету Відкритого регіонального фестивалю театрального мистецтва «В гостях у Гоголя», яка присвячена питанням проведення з 1 по 7 квітня 2017 року IX Відкритого регіонального фестивалю театрального мистецтва «В гостях у Гоголя» у м. Полтаві.

Учасники прес-конференції :

– Фасій Геннадій Іванович – начальник Управління культури облдержадміністр ації, голова оргкомітету фестивалю;

– Шевченко Владислав Олександрович – головний режисер Полтавського академічного обласного українського музично-драматич ного театру ім. М.В. Гоголя, заслужений діяч мистецтв України;

– Коваленко Ольга Сергіївна – завідуюча літературною частиною Полтавського академічного обласного українського музично-драматич ного театру ім. М.В. Гоголя.

Контакти для довідок:

Тел.: (05322) 2-56-91 – Управління культури облдержадміністр ації.