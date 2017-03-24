2017 03 24 11:26:46
27 березня об 11:00 в прес-центрі ОКІА “Новини Полтавщини” (м. Полтава, вул. Соборності, 45, кім. 517) відбудеться прес-конференція оргкомітету Відкритого регіонального фестивалю театрального мистецтва «В гостях у Гоголя», яка присвячена питанням проведення з 1 по 7 квітня 2017 року IX Відкритого регіонального фестивалю театрального мистецтва «В гостях у Гоголя» у м. Полтаві.
Учасники прес-конференції:
– Фасій Геннадій Іванович – начальник Управління культури облдержадміністрації, голова оргкомітету фестивалю;
– Шевченко Владислав Олександрович – головний режисер Полтавського академічного обласного українського музично-драматичного театру ім. М.В. Гоголя, заслужений діяч мистецтв України;
– Коваленко Ольга Сергіївна – завідуюча літературною частиною Полтавського академічного обласного українського музично-драматичного театру ім. М.В. Гоголя.
Контакти для довідок:
Тел.: (05322) 2-56-91 – Управління культури облдержадміністрації.
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