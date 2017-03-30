2017 03 30 11:18:33

Прем’єра від Pianoбой Дмитро Шуров – Вітчизна (оркестрова, україномовна версія пісні “Родина”)

Оркестрова, україномовна версія пісні “Родина” з альбому “Не прекращай Мечтать” народилась, коли у лютому 2017 року Дмитро отримав листа від Катерини Галенко з міста Лисичанськ (Луганська область), у якому був її переклад пісні на українську мову. Пісня набула не тільки нового звучання, але і нового змісту – це погляд на все, що відбувається в Україні очами людини, якої хочуть позбавити її Вітчизни.

Про це йдеться на оф. каналі співака в Youtube.

Вітчизна (текст)

Тобі знайоме почуття спустошення,

Коли ідуть бої без оголошення,

Коли Вітчизну ділять, не спитавши дозволу,

А у душі тепло замінюють морозами.

І ніби ти спортсмен, вже котрий рік не в формі,

Прийшов до тями, опинившись на платформі…

Пульсує в грудях серце посеред самотності,

І вже ось-ось почнеться відлік незворотності…

І ніби до повітря доступ перекрили,

Та через мить ти підірвешся на ворожій міні…

І ніби місто охопила революція:

Скрізь падає каміння, палають вулиці.

А на майданчиках дитячих гуляє вітер,

Порожня гойдалка, там де вчора були діти

І в тиші нелюдській, мов ті скриплячі ґрати,

Луна довічний сум твоєї втрати.

І нехай з тобою поруч ще не скоро буду я,

Я тебе не забуваю, бо ріднішої немає.

Тобі знайоме прощавання нескінченне

Коли лиш біль та відчай біжать по твоїх венах…

Квиток в один кінець і ти стоїш на станції

І ледь тримаєшся, щоб не зійти з дистанції.

У голові прокручуєш з життя світлини,

Щоб все запам’ятати до останньої краплини.

І вже нема часу триматись за руки,

І наче мить проносяться години.

А далі потяг їде на шаленій швидкості,

Від рідної землі твоєї долає відстані,

Туди, де з гір зриває ріки водоспадами,

Та крик птахів розлітається по автострадах.

Туди, де ми навік пов’язані з тобою,

Туди, де час ніколи нам не дасть спокою

У цих миттєвостях та їх дрібних частинках,

Ми разом до останньої життєвої сторінки.

І нехай з тобою поруч ще не скоро буду я,

Я тебе не забуваю, бо ріднішої немає.

Музика – Дмитро Шуров

Текст – Дмитро Шуров, Катерина Галенко

Аранжування оркестру – Дмитро Саратський

Запис – студії Комора, Indie Wonderland, студія ДЫШУ (Київ)

Зведення – Юрій Смаліус

Андрій Павлов, Михайло Білич, Віктор Глибочану, Ігор Завгородній, Анна Мозолевич – скрипка

Наталя Оніщук, Наталя Лінник, Костянтин Кулеба – альт

Владислав Примаков, Ігор Пацовський – віолончель

Марія Киях – флейта

Олександр Піддубний – гобой

Дмитро Пашинський – кларнет