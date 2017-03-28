2017 03 28 13:47:04

Представили нового голову Глобинської РДА (ФОТО)

23 березня Президент України Петро Порошенко видав розпорядження про призначення головою Глобинської РДА Вадима Данилевського.

Сьогодні відбулося представлення нового очільника Глобинщини активу району. Виконати відповідальну місію до Глобиного прибув заступник голови облдержадміністрації Роман Товстий. Високопосадовець ознайомив присутніх з розпорядженням Президента України, привітав Вадима Івановича з призначенням на високу та відповідальну посаду, побажав йому наснаги для вирішення нагальних питань, що стоять перед районом.

Данилевський, насамперед, подякував Президенту України за виявлену довіру та запевнив присутніх у залі у тому, що налаштований на серйозну і кропітку працю, закликав до відкритого діалогу кожного, хто вболіває за Глобинщину та її соціально-економічний розвиток. Голова райдержадміністрації наголосив, що готовий до співпраці з усіма гілками влади, представниками промислового та аграрного сектору, громадськістю.

Голова районної ради Володимир Сьомін, звертаючись до новопризначеного голови райдержадміністрації, наголосив, що успіх у керуванні Глобинським районом, який є одним із найуспішніших на Полтавщині, залежить від повсякденних точних, продуманих і виважених вчинків очільника районної громади, його ставлення до великих і дрібних проблем, які виникають щоденно у тій чи іншій галузі. Тому постійний взаємозв’язок з представниками місцевого самоврядування – запорука успіху на шляху здобуття поваги і авторитету у мешканців нашого краю.

Вітання з нагоди призначення на посаду голови райдержадміністрації на адресу Вадима Данилевського прозвучали і від першого заступника голови райдержадміністрації Володимира Молодчина.

Біографічна довідка:

Данилевський Вадим Іванович народився 12 серпня 1981 року в місті Миргород Полтавської області.

У 2002 році закінчив Національну академію внутрішніх справ України та здобув кваліфікацію юриста, у 2007 році закінчив МІПК Полтавського університету споживчої кооперації України та здобув кваліфікацію спеціаліста з фінансів.

08.1998 – 05.2003 – служба в органах внутрішніх справ України, м. Київ, м. Полтава

05.2003 – 10.2005 – водій централізованого гаража Миргородської центральної районної лікарні, м. Миргород Полтавської області

10.2005 – 12.2012 – юрисконсульт Миргородської центральної районної лікарні, м. Миргород Полтавської області

12.2012 – 05.2013 – головний юрисконсульт Товариства з обмеженою відповідальністю «Смак Миргородщини»

05.2013 – 08.2013 – юрисконсульт Товариства з обмеженою відповідальністю «Гадячсир», м. Гадяч Полтавської області

08.2013 – 05.2014 – начальник юридичного відділу Товариства з обмеженою відповідальністю «Лозівський молочний завод», м. Лозова Харківської області

26.05.2014 – 27.03.2017 – перший заступник голови Миргородської районної державної адміністрації

28 березня 2017 року призначений на посаду голови Глобинської райдержадміністрації