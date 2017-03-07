2017 03 07 13:09:16

Представників ОТГ Полтавщини навчали готувати проекти до ДФРР

У Полтавській ОДА відбувся дводенний тренінг “Підготовки проектів до Державного фонду регіонального розвитку” для представників об’єднаних територіальних громад області, у рамках проекту “Партнерство для розвитку міст”.

Проект “Проміс” – це проект міжнародної технічної допомоги, який спрямований на зміцнення муніципального сектору в Україні, впровадження ефективного демократичного управління, прискорення економічного розвитку, створення сприятливого середовища для розвитку малого та середнього бізнесу. Виконавцем даного проекту є Федерація канадських муніципалітетів за фінансової підтримки Міністрества міжнародних справ Канади. На Полтавщині цей проект працює у 4 містах (Кременчук, Горішні Плавні, Миргород, Полтава).

У заході взяли участь головний експерт проекту “Проміс” Ігор Лепьошкін, керівник проекту Ірина Дудка, а проводів його Василь Кашевський.

“Тренінг провели на прохання обласної ради та ОДА” – зазначив Ігор Лепьошкін.

На заході йшлося про процедури роботи ДФРР та нормативно-правову базу.

“95% коштів не йдуть до загального фонду, тому що громади подають слабі проекти. Отже, ми і розглянули особливості підготовки їх елементів” – розповів Василь Кашевський.

Учасники обговорили порядок підготовки, подання, оцінки, впровадження проектів, що співфінансуються з коштів ДФРР.

У підсумку, директор департаменту економічного розвитку, торгівлі та залучення інвестицій облдержадміністрації Інна Іщенко вручила всім учасникам тренінгу сертифікати.