Представників ОТГ Полтавщини навчали готувати проекти до ДФРР
У Полтавській ОДА відбувся дводенний тренінг “Підготовки проектів до Державного фонду регіонального розвитку” для представників об’єднаних територіальних громад області, у рамках проекту “Партнерство для розвитку міст”.
Проект “Проміс” – це проект міжнародної технічної допомоги, який спрямований на зміцнення муніципального сектору в Україні, впровадження ефективного демократичного управління, прискорення економічного розвитку, створення сприятливого середовища для розвитку малого та середнього бізнесу. Виконавцем даного проекту є Федерація канадських муніципалітетів за фінансової підтримки Міністрества міжнародних справ Канади. На Полтавщині цей проект працює у 4 містах (Кременчук, Горішні Плавні, Миргород, Полтава).
У заході взяли участь головний експерт проекту “Проміс” Ігор Лепьошкін, керівник проекту Ірина Дудка, а проводів його Василь Кашевський.
“Тренінг провели на прохання обласної ради та ОДА” – зазначив Ігор Лепьошкін.
На заході йшлося про процедури роботи ДФРР та нормативно-правову базу.
“95% коштів не йдуть до загального фонду, тому що громади подають слабі проекти. Отже, ми і розглянули особливості підготовки їх елементів” – розповів Василь Кашевський.
Учасники обговорили порядок підготовки, подання, оцінки, впровадження проектів, що співфінансуються з коштів ДФРР.
У підсумку, директор департаменту економічного розвитку, торгівлі та залучення інвестицій облдержадміністрації Інна Іщенко вручила всім учасникам тренінгу сертифікати.
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