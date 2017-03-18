2017 03 18 15:20:56

Правоохоронці затримали полтавця з особливо небезпечними наркотиками

Увечері 17 березня 2017 року працівники Полтавської місцевої прокуратури та територіального відділу поліції затримали 38-річного жителя Полтави, який займався незаконним виготовленням та продажем наркотичних речовин.

За інформацією прокурора Григорія Гриня, полтавця затримали, коли він незаконно збував психотропну речовину метамфетамін.

Також під час санкціонованих обшуків у гаражі та автомобілі правоохоронці виявили та вилучили особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс, розфасований у 15 згортків, приладдя для виготовлення психотропних речовин та інші речові докази.

«Полтавцю повідомлено про підозру у скоєнні злочину за ч. 1 ст. 307 Кримінального кодексу України, тобто у незаконному виготовленні, зберіганні з метою збуту, а також у незаконному збуті психотропних речовин. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою», – зазначив прокурор.

У кримінальному провадженні тривають слідчі дії, призначені експертизи.