Правоохоронці виявили у полтавця 15 згортків особливо небезпечного наркотичного засобу
Увечері 17 березня працівники Полтавської місцевої прокуратури та територіального відділу поліції затримали 38-річного жителя Полтави, який займався незаконним виготовленням та продажем наркотичних речовин.
За інформацією прокурора Григорія Гриня, полтавця затримали, коли він незаконно збував психотропну речовину «Метамфетамін». Також під час санкціонованих обшуків у гаражі та автомобілі правоохоронці виявили та вилучили особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс, розфасований у 15 згортків, приладдя для виготовлення психотропних речовин та інші речові докази.
«Полтавцю повідомлено про підозру у скоєнні злочину за ч. 1 ст. 307 Кримінального кодексу України, тобто у незаконному виготовленні, зберіганні з метою збуту, а також у незаконному збуті психотропних речовин. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою», – зазначив прокурор
У кримінальному провадженні тривають слідчі дії, призначені експертизи.
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