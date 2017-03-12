За добу на Полтавщині правоохоронці виявили дві великі партії незаконно виловленої риби
У ніч на 10 березня патрульний наряд Семенівського відділення поліції зупинив автомобіль ВАЗ. В багажнику машини виявили 50 кг риби, яку перевозили без документів. Водій автомобілю пояснив, що рибу придбав у Градизьку Глобинського району.
Як повідомили у прес-службі ГУНП в Полтавській області, правоохоронці склали на чоловіка адміністративний протокол за ст. 88 (порушення порядку придбання об’єкту тваринного походження). Санкція статті передбачає штраф та конфіскацію риби.
Також, 10 березня, Кременчуцькі правоохоронці виявили незаконний промисел на Кременчуцькому водосховищі. Співробітники водної поліції затримали 38-річного браконьєра на «гарячому». Для риболовлі він використовував сітки та човен. У чоловіка вилучили знаряддя лову та рибу. Чоловік встиг наловити 41 кг риби.
За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 249 ст. (Незаконний рибний промисел) КК України. Чоловіку загрожує покарання у вигляді штрафу або позбавлення волі на строк до 3 років.
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