2017 03 24 14:35:19

Працівники Управління капбудівництва Полтавської ОДА показали своє майно

Усі посадовці Управління капітального будівництва Полтавської ОДА подали декларації за минулий рік. Свої доходи задекларував та пояснив і начальник Управління Тимофій Голбан ( https://public.n azk.gov.ua/decla ration/449e2cd1- bc9c-4089-827c-9 ceb53b99b86 ).

Нагадаємо, НАЗК розширило коло суб’єктів, які підпадають під електронне декларування. Тому до 1 квітня усі працівники УКБ облдержадміністр ації мали подати електронні декларації про доходи. Це необхідно для збільшення рівня відкритості та підзвітності влади.

— Введення електронного декларування — це крок до прозорості. І я дуже радий, що цього року звітуюся не лише я, мої заступники й керівники структурних підрозділів, але і усі їхні працівники. Ми не маємо таємниць і готові розповідати про свої статки, — зазначив голова Полтавської ОДА Валерій Головко.

Станом на 24 березня всі працівники Управління капбудівництва на чолі й начальником Тимофієм Голбаном подали електронні декларації.

Держслужбовець має земельну ділянку, площею 20.000 м² у Чутівському районі. А дружині Тимофія Голбана Олені належить квартира, площею 86,8 м² та вартістю 409300 грн. Квартиру на неї переписала мати.

Також у 2016 році начальник УКБ придбав автомобіль «Mitsubishi ASX» за 25000 грн у вище згадуваної матері дружини. Він пояснив цю операцію та її низьку вартість:

— Це звичайна життєва ситуацію. Ми з Оленою одружилися у минулому році. Її мати захотіла подарувати нам свою машину. Але є один нюанс — вона була у кредиті з 2013 року. Тещі було потрібно погасити зобов’язання до кінця. Як раз ці 25.000 грн. Тому ми і оформили передачу як купівлю-продаж. Звичайно, можна було просто передати гроші тещі, але я хотів, щоб все було максимально прозоро.

Як доходи Тимофій Голбан задекларував заробітню плату в Управлінні (124315 грн), відсотки у банку (313 грн), соціальну допомогу (600 грн) та пенсію по інвалідності (25685 грн). Дружина отримала 30338 грн та 97157 грн з двох місць роботи. Крім того, вона отримала оплату листка непрацездатності (90889 грн) та допомогу при народженні дитини (12040 грн).

Начальник Управління та його дружина мають збереження у валюті — 12000$ та 20000$ відповідно. Також дружина Тимофія Голбана задекларувала коштовності та одяг.

У Полтавській ОДА готові і надалі підтримувати усі ініціативи, які будуть сприяти збільшенню рівня відкритості влади.

Прес-служба Полтавської ОДА