2017 03 21 19:10:54

Працівники КП “Полтававодоканал” зібрали допомогу для Сходу України

6 тон води і харчі для захисників та мирного населення Донбасу – таку ініціативу новий керівник впроваджує на підприємстві вперше. Василь Воротинцев розповідає – приємно вражений активність, з якою його пропозицію підхопили працівники “Полтававодоканал”.

– Нам вдалося залучити до цієї акції ще багато підприємців, простих мешканців міста. І плануємо, що завтра автомобіль з вантажем буде уже в Авдіївці. Я думаю, ця акція не остання. Відпрвимо цей автомобіль – почнемо збирати наступну партію допомоги. Плануємо сформувати її за 2-3 тижні, – говорить директор КП “Полтававодоканал”.

“Це не перший приклад участі комунальних підприємств обласної ради у допомозі Сходу України”, – зазначає голова Полтавської обласної ради Олександр Біленький.