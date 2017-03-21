Працівники КП “Полтававодоканал” зібрали допомогу для Сходу України
6 тон води і харчі для захисників та мирного населення Донбасу – таку ініціативу новий керівник впроваджує на підприємстві вперше. Василь Воротинцев розповідає – приємно вражений активність, з якою його пропозицію підхопили працівники “Полтававодоканал”.
– Нам вдалося залучити до цієї акції ще багато підприємців, простих мешканців міста. І плануємо, що завтра автомобіль з вантажем буде уже в Авдіївці. Я думаю, ця акція не остання. Відпрвимо цей автомобіль – почнемо збирати наступну партію допомоги. Плануємо сформувати її за 2-3 тижні, – говорить директор КП “Полтававодоканал”.
“Це не перший приклад участі комунальних підприємств обласної ради у допомозі Сходу України”, – зазначає голова Полтавської обласної ради Олександр Біленький.
– Раніше у фарватері допомоги було підприємство “Полтавафарм”, яке допомагало, зокрема, ліками. Окремо активно допомагали депутати обласної ради. Зараз до цієї ініціативи підключилось комунальне підприємство “Полтававодоканал”. У партії – питна вода, продукти харчування. І це перша акція нового керівництва підприємства у допомозі і бійцям, і мирному населенню на Сході України, – повідомив Олександр Біленький.
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