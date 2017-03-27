Порошенко провів зустріч з громадськими активістами щодо змін до закону про е-декларування
фото\ president.gov.ua
Президент Петро Порошенко провів зустріч з громадськими активістами щодо змін до закону про е-декларування.
Глава держави наголосив на важливості підписання цього закону через необхідність врахування інтересів сотень тисяч військовослужбовців, які зараз захищають Україну від російської агресії. Про це повідомляють в прес-службі Президента.
Оскільки зобов’язання для заповнення електронних декларацій представниками громадських організацій з’являється лише з 2018 року, за пропозицією Президента України, сторони домовилися створити робочу групу за участі представників громадських організацій, народних депутатів та представників Адміністрації Президента з метою опрацювання узгоджених змін до цього закону.
Глава держави наголосив на підтримці ініціатив неурядових організацій у сфері боротьби з корупцією. Він звернув увагу на неприпустимість будь-якого політичного тиску чи обмежень діяльності неурядових організацій в Україні.
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