2017 03 27 16:14:16

Порошенко провів зустріч з громадськими активістами щодо змін до закону про е-декларування

Президент Петро Порошенко провів зустріч з громадськими активістами щодо змін до закону про е-декларування.

Глава держави наголосив на важливості підписання цього закону через необхідність врахування інтересів сотень тисяч військовослужбовців, які зараз захищають Україну від російської агресії. Про це повідомляють в прес-службі Президента.

Оскільки зобов’язання для заповнення електронних декларацій представниками громадських організацій з’являється лише з 2018 року, за пропозицією Президента України, сторони домовилися створити робочу групу за участі представників громадських організацій, народних депутатів та представників Адміністрації Президента з метою опрацювання узгоджених змін до цього закону.

Глава держави наголосив на підтримці ініціатив неурядових організацій у сфері боротьби з корупцією. Він звернув увагу на неприпустимість будь-якого політичного тиску чи обмежень діяльності неурядових організацій в Україні.