2017 03 11 13:00:36

До Полтави завітає Марина Порошенко

Через тиждень до Полтави завітає дружина Президента України Марина Порошенко. Про це вона повідомила на прес-конференції.

За її словами, мета візиту − разом із дітьми вклеїти сімейні фото та написати побажання у “Книзі Миру”.

Так звана книга Миру подорожує, щоб люди з усього світу побачили, наскільки українці є мирною нацією.

Українці відчули на власному досвіді, що мир − це найцінніше, що може бути, − сказала Марина Порошенко.

Вона також додала, що після Полтави “Книгу Миру” заповнять у Житомирі, Вінниці та Хмельницькому.