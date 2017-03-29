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Анонс, Полтавщина, Суспільство



2017 03 29 16:30:44

Полтавців запрошують відвідати Всеукраїнський фестиваль – конкурс народної хореографії імені Павла Вірського

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2 квітня о 13 годині у Полтавському міському Будинку культури пройде 5 Всеукраїнський фестиваль – конкурс народної хореографії імені Павла Вірського.

Вхід на фестиваль – вільний.

Мітки:

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