У Полтаві відбудеться фестиваль театрального мистецтва
У Полтаві в театрі ім. Гоголя з 1 по 7 квітня відбудеться відкритий регіональний фестиваль театрального мистецтва ” В гостях у Гоголя”.
Полтавці матимуть змогу переглянути вистави: Київського національного академічного театру оперети “Bravo, l`Operette”, Коломийського обласного українського драматичного театру ім. І. Озаркевича “Анничка”, Тбіліського державного академічного російського драматичного театру ім. О. Грибоєдова “Ревізор”, Миколаївського академічного українського театру драми та музичної комедії “Мертві душі”, Сумського обласного академічного театру драми та музичної комедії ім. М. Щипкіна “Шинель”, Житомирського академічного українського музично – драматичного театру ім. І. Кочерги “Одруження”, Дніпропетровського академічного театру опери і балету “Ніч перед Різдвом”.
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