2017 03 08 13:34:08

Полтавців запрошують на “весну в серці”

12 березня 2017 року о 15:00 у міському Будинку культури Полтави відбудеться благодійний концерт під назвою «З весною в серці».

Серед виступаючих – відомі групи «London Hill» і «Spirit».

На заході будуть присутні родини демобілізованих військовослужбовців, які проходили службу в районах проведення антитерористичної операції, переселенці та сім’ї, які перебувають в складних життєвих обставинах.