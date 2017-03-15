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Анонс, Полтавщина, Суспільство



2017 03 15 11:18:51

Полтавців запрошують на презентацію туристичного путівника «Іван Мазепа та українське козацтво в Полтавській битві»

2017-03-17_000

17 березня о 14:00 полтавців та гостей міста запрошують на презентацію туристичного путівника «Іван Мазепа та українське козацтво в Полтавській битві».

2017-03-17_000

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