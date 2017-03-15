Полтавців запрошують на презентацію туристичного путівника «Іван Мазепа та українське козацтво в Полтавській битві»

17 березня о 14:00 полтавців та гостей міста запрошують на презентацію туристичного путівника «Іван Мазепа та українське козацтво в Полтавській битві».