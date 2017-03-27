2017 03 27 23:09:30

Полтавців запрошують на нову тематичну екскурсію

“Між річкою і горою – історія Подолу”, нова авторська тематична екскурсія Відвідати її полтавців запрошують у квітні: 09.04 на 13.00, 15.04 на 13.00, 23.04 на 10.00.

ПОДАТИ ЗАЯВКУ –ingreen.in.ua

Участь – 30 грн дор, 20 грн дит від 8 до 16 років.

Кількість місць обмежена.

З екскурсії можна дізнатися, які історичні пам’ятки знаходяться на Подолі, а які втрачено назавжди. Як розвивалася полтавська промисловість, так які підприємства працюють вже понад 130 років

Яку роль у житті міста відігравала Ворскла і чим вона відрізнялася від нинішнього стану. Де і як була прихована одна з найвидатніших пам’яток українського модерну.

Організатори екскурсії ingreen.