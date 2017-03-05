2017 03 05 16:45:09

Полтавців запрошують на конкурс “Наталка Полтавка”

«Наталка Полтавка» – щорічний конкурс краси у у Полтаві- цьогоріч буде ювілейним.

9 березня конкурс за рахунком буде 20-м.

Традиційно, молоді полтавські дівчата продемонтструють свою красу і таланти.

Цього року ювілейний конкурс порадує глядачів присутністю кращих учасниць минулих років та яскравою шоу-програмою з благодійним аукціоном.