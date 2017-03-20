2017 03 20 09:06:48

Полтавців просять здати кров для восьмимісячного онука бійця АТО

Полтавців просять здати кров для 8-ми місячного хлопчика, який зараз знаходиться у реанімації Дитячої міської клінічної лікарні міста Полтави. Кров необхідно здати на плазму, на резерв. Про це повідомиляє Центр допомоги учасникам АТО у Полтавській області на своїй сторінці у Фейсбук.

Також у повідомленні зазначається, що дідусь малюка – боєць із Полтавщини, служить у 14 ОМБр.

“Якщо у Вас, чи у Ваших знайомих є можливість здати кров або привести донора – будь ласка, допоможіть! Хлопчику 8 місяців, онук нашого бійця із 14 ОМБр, у минулому 51-й Володимиро-Волинський, знаходиться на лікуванні у реанімації Дитячої міської клінічної лікарні міста Полтави. Кров необхідно здати “на плазму”, на “резерв”. Хоча лікарі запевнили, що хлопчику поки вистачить, але резерву плазми майже немає”, – пишуть на сторінці Центру допомоги учасників АТО.

Кров можна здати у Полтавській обласній станції переливання крові з 8:00 до 13:00. Станція знаходиться за адресою: місто Полтава, вул. Шевченка, 23 (Полтавської обласної лікарні).

При собі необхідно мати паспорт та індетифікаційний код.

При здачі вказати що кров для Алдошенка Івана Олександровича. Адреса Дитячої міської клінічної лікарні: Полтава, пров Рибальський 10А.