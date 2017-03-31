2017 03 31 12:46:37

Полтавців попереджають про сильні пориви вітру

За даними Укргідрометцентру, до кінця доби 31 березня у Полтавській області пориви вітру 15-18 м/с.

В УДСНС України у Полтавській області, полтавців просять бути обережними під час перебування на вулиці. Не ходити попід розлогими деревами, лініями електропередач, рекламними щитами, адже пориви вітру можуть спричинити їх пошкодження.