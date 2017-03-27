Полтавців попереджають про пориви вітру

За прогнозами Укргідрометцентру, до кінця дня 27 березня та протягом доби 28 березня в Україні пориви вітру 15-20 м/с.
В УДСНС України у Полтавській області, полтавців закликають бути обережними під час перебування на вулиці. Не ходити попід розлогими деревами, лініями електропередач, рекламними щитами, адже пориви вітру можуть спричинити їх пошкодження.
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