2017 03 27 13:23:05

Полтавців попереджають про пориви вітру

За прогнозами Укргідрометцентру, до кінця дня 27 березня та протягом доби 28 березня в Україні пориви вітру 15-20 м/с.

В УДСНС України у Полтавській області, полтавців закликають бути обережними під час перебування на вулиці. Не ходити попід розлогими деревами, лініями електропередач, рекламними щитами, адже пориви вітру можуть спричинити їх пошкодження.