MENU
Погода, Полтавщина, Суспільство



2017 03 27 13:23:05

Полтавців попереджають про пориви вітру

1438437009_2

За прогнозами Укргідрометцентру, до кінця дня 27 березня та протягом доби 28 березня в Україні пориви вітру 15-20 м/с.

В УДСНС України у Полтавській області, полтавців закликають бути обережними під час перебування на вулиці. Не ходити попід розлогими деревами, лініями електропередач, рекламними щитами, адже пориви вітру можуть спричинити їх пошкодження.

Мітки:

Loading...

58 queries in 0,730 seconds.