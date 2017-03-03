2017 03 03 20:29:54

Полтавці заборгували за воду майже 36 млн грн

На сьогоднішній день заборгованість населення перед КП ПОР «Полтававодоканал складає майже 36 млн. грн. Тенденція до зростання заборгованості абонентів за послуги з водопостачання та водовідведення за 2016 рік збільшилась майже на п’ять мільйонів гривень.

Про це повідомили в прес-службі КП ПОР «Полтававодоканал».

У відомстві зазначили, що кошти, які надходять від споживачів, мають цільове призначення: це ремонт та підтримання у робочому стані виробничого устаткування, очищення стоків, закупівля паливно-мастильних матеріалів, труб, запірної арматури тощо.

КП ПОР «Полтававодоканал» – найбільший споживач електроенергії в місті, тож вкрай необхідно своєчасно розраховуватись за спожиту електроенергію, без якої не можуть працювати свердловини та обладнання насосних станцій.

Недоотримання коштів, через неповну та несвоєчасну оплату жителями за послуги водопостачання та водовідведення, ставить під загрозу спроможність підприємства своєчасно оплачувати роботу співробітників, забезпечувати виробничі процеси, зокрема оперативно ліквідовувати аварійні ситуації, усувати засмічення каналізації. Дефіцит коштів створює перешкоду для подальшого розвитку підприємства.

Просимо регулярно, до кінця поточного місяця, оплачувати послуги Водоканалу та не ставити під загрозу весь процес цілодобової подачі води та водовідведення.

Нагадуємо, якщо оплата за комунальні послуги перебільшує 15-% частку від сукупного доходу сім’ї, Ви можете оформити субсидію і держава буде компенсувати Вам значну частину витрат на комунальні послуги.